Latam inaugura voos para Bonito

Bonito passa a contar com uma nova rota aérea, reforçando sua conectividade com os principais aeroportos emissores de turistas do país.

O voo inaugural da Latam, realizado nesta quarta-feira (3), liga o destino turístico a Guarulhos (SP) e ocorrerá regularmente às quartas e sábados, operado com aeronaves Airbus A319 e A320, com capacidade para 174 passageiros.

A expectativa é de que a movimentação de passageiros no aeroporto regional de Bonito cresça de forma expressiva. De janeiro a 14 de agosto de 2025, 38.125 viajantes passaram pelo terminal.

Com a nova frequência da Latam, a Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur) projeta que esse número ultrapasse os 60 mil até dezembro, um recorde histórico para a cidade.

Latam se junta à Gol e à Azul, que já operam voos para a região, formando uma malha aérea diversificada com partidas de três aeroportos de São Paulo.

A Gol conecta Bonito a Congonhas às terças e sábados, enquanto a Azul opera via Viracopos às terças, quintas e domingos. Para o trade turístico, a novidade facilita o acesso de turistas de diferentes regiões do Brasil e do exterior.

“Estamos inaugurando o voo que faltava para Bonito, em conexão com o principal aeroporto emissor de turismo internacional do país. Isso marca uma nova era da conectividade aérea para o nosso destino”, afirmou Bruno Wendling, diretor-presidente da Fundtur/MS, presente ao voo inaugural.

Desde que passou a ser administrado pelo governo estadual, em 2018, o aeroporto de Bonito vem recebendo investimentos em infraestrutura.

De 2023 até agosto de 2025, R$ 2 milhões foram aplicados em melhorias operacionais e novos equipamentos. O terminal também está em expansão: a área passará de 783 m² para 1.709,88 m², em um projeto estimado em R$ 13 milhões.

Bruno Wendling lembrou que o programa Decola MS, lançado em 2017, contribui diretamente para a expansão da malha aérea, oferecendo redução da alíquota de ICMS sobre o combustível da aviação e facilitando a abertura de novos voos comerciais no estado.

Saiba Mais Meio Ambiente JD1TV: Guia registra encontro com sucuri durante flutuação em Bonito

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Saiba Mais Meio Ambiente JD1TV: Guia registra encontro com sucuri durante flutuação em Bonito

Deixe seu Comentário

Leia Também