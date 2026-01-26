Menu
Comportamento

Leandro, Matheus e Brigido enfrentam o segundo Paredão do BBB 26

A formação sem Bate e Volta e efeitos das Caixas-Surpresa aumentaram a tensão no jogo

26 janeiro 2026 - 08h50Sarah Chaves

O segundo Paredão do BBB 26 está formado e coloca Leandro (Boneco), Matheus e Brigido na disputa pela permanência na casa mais vigiada do Brasil. A berlinda foi definida após uma semana marcada por reviravoltas, impulsionadas pela dinâmica das Caixas-Surpresa e por uma formação sem a tradicional prova Bate e Volta, o que elevou a tensão entre os confinados.

Leandro foi o primeiro a cair no Paredão ainda na sexta-feira (23), como consequência direta da dinâmica especial realizada ao vivo. No domingo (25), foi a vez de Matheus ser indicado pelo Líder Babu Santana, que exerceu o poder máximo da semana ao definir seu alvo sem direito a reação. Já Brigido completou o trio ao receber o maior número de votos no confessionário, consolidando a escolha da casa. Com a configuração final, cada emparedado sofreu uma penalização de 15 pontos no ranking do jogo.

A votação segue até a noite de terça-feira (27), quando um dos participantes deixará definitivamente a competição. Os dois brothers que escaparem da eliminação serão beneficiados com 20 pontos extras, referentes à pontuação de permanência no Paredão, o que pode impactar diretamente as próximas estratégias.

Durante o processo de formação, Jonas Sulzbach esteve imune após vencer a Prova do Anjo. Já entre os efeitos das Caixas-Surpresa, Sarah Andrade conquistou o poder de vetar o voto de um participante e optou por Ana Paula Renault, que perdeu o direito ao voto duplo obtido na dinâmica da sexta-feira (23). A combinação desses fatores tornou a semana uma das mais imprevisíveis da temporada.

