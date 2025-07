Lembra dele? João Guilherme faz exame genético após campanha solidária

Aos 7 anos, João Guilherme Pereira Cabanas, morador de Maracaju, realizou na última sexta-feira (25) o aguardado sequenciamento completo do exoma, exame genético de alta complexidade que pode ajudar no direcionamento do tratamento para uma condição rara.

O procedimento foi possível graças à mobilização de amigos, familiares e desconhecidos que contribuíram com a campanha solidária.

Diagnosticado ainda bebê com cisto aracnoide congênito na cabeça e, posteriormente, com a duplicação do cromossomo 11, João Guilherme já passou por cinco cirurgias cranianas e utiliza uma válvula DVP (derivação ventricular peritoneal) para controlar o acúmulo de líquido no cérebro.

Ele também apresenta cistos nos rins, o que torna ainda mais necessário o acompanhamento genético detalhado.

Com o exame realizado, a família anunciou o encerramento do pix solidário, usado para arrecadar os R$ 6,9 mil necessários para o procedimento.

Importante: o pix solidário já foi encerrado e não está mais recebendo doações.

