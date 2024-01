"Let It Go, Let It Go...": Patinação no gelo chega sexta-feira na Capital

Vem aí! O Shopping Bosque dos Ipês terá mais uma atração para adultos e crianças. Prevista para a próxima sexta-feira (19), a pista de patinação no gelo é ideal para quem quer se refrescar e tentar algo diferente. A diversão abaixo de zero será na Praça Central, com música e diversão absurdamente gelada.

Será possível adquirir os ingressos na hora, com valores de R$ 50,00 por 30 minutos de patinação, e R$ 75,00 por uma hora. Estão inclusos no valor o uso dos patins com numerações de 30 a 45, kits completos de segurança e é obrigatório o uso de meias para patinação.

Para crianças abaixo de 5 anos, a empresa oferece o "Play Car" por R$ 25,00 por 5 minutos, conduzido por um monitor.

Ingressos com desconto para a estreia já estão disponíveis. Basta acessar o site oficial do shopping e clicar no banner dedicado à venda antecipada de ingressos para a pista de patinação.

Uma vez no link de compra, selecione o tipo de ingresso desejado, podendo optar entre a sessão de 30 minutos ou a de 50 minutos. Em seguida, insira o cupom de desconto: bosquedosipes20.

Com o cupom validado, seu ingresso será gerado, e basta aguardar pela inauguração da pista de patinação, no dia 19. É importante ressaltar que a promoção de ingressos com desconto não se aplica ao Play Car. Além disso, a venda com desconto estará disponível apenas até a data da inauguração.

