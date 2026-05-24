Linhas que aquecem o corpo e o coração: projeto leva agasalhos e carinho a quem mais precisa

Em meio às baixas temperaturas, mãos habilidosas e corações generosos ajudam a espalhar calor humano por Campo Grande. Cachecóis, toucas, mantas e ponchos feitos à mão ganharam um significado ainda maior durante mais uma entrega do projeto Aqueça Seu Irmão, que levou conforto e esperança para mais de 20 crianças e famílias do bairro Santa Emília.

Cada peça entregue carrega tempo, dedicação e afeto. Muito antes do frio chegar, dezenas de voluntárias já iniciam uma verdadeira corrente de solidariedade. Na Casa da Emília, mais de 30 mulheres se reúnem para transformar linhas e agulhas em gestos de cuidado que, todos os anos, aquecem pessoas em situação de vulnerabilidade.

"Todo ano é uma emoção que a gente está iniciando em lugares diferentes, né? Então, parece que mexe mais com agente, como hoje aqui no Santa Emília", conta Emília Silva.

O trabalho começa ainda nos primeiros meses do ano. Entre novelos de lã e conversas compartilhadas, as voluntárias também organizam os locais e famílias que receberão as doações. Tudo é preparado com atenção para que nenhuma ajuda deixe de chegar a quem precisa.

"A gente já começa a cadastrar as pessoas em fevereiro. A gente cadastra os locais, as pessoas vão indicando, a gente conhece e faz a separação. Uma semana é só de trabalho de separação", detalha a responsável pelo projeto.

Há 25 anos, o projeto mantém viva a missão de aquecer não apenas o corpo, mas também o coração de centenas de famílias. As doações seguem para diversos pontos da Capital, alcançando instituições sociais, maternidades e projetos comunitários.

Durante a ação no Santa Emília, além dos agasalhos, os moradores também receberam kits de lanche, tornando a tarde ainda mais acolhedora. A casa da moradora Maria Moura se transformou em ponto de encontro para reunir famílias da região e receber a equipe do projeto.

"A gente uniu força, elas fizeram e vieram trazer. Fiquei muito agradecida delas terem vindo trazer aqui para nós, porque aqui a gente é acostumado a se reunir já para fazer um chá da tarde, para tomar um caldo", conta Maria.

Somente neste ano, já foram produzidas 1.262 peças para as entregas de inverno. Para quem recebe, o gesto representa muito mais do que um casaco novo é um abraço em forma de cuidado.

"É muito bom receber essas peças, veio numa boa hora, porque além de mim, tem muitas pessoas carentes também que não tem condições de comprar casaco bom", relata uma Jennifer Villasanti.

Entre as famílias atendidas estava Tânia, que levou agasalhos para os filhos e falou sobre a importância da iniciativa neste período de frio intenso. "A importância é grande de receber esses agasalhos nesse frio, vai estar ajudando a gente também, as crianças. É muito bom. Estou conhecendo agora o projeto também e já gostei. Ajuda muito a família", agradeceu Tânia.

Em cada ponto de entrega, o projeto Aqueça Seu Irmão reafirma que pequenos gestos podem transformar o inverno de muitas pessoas. Afinal, quando a solidariedade se faz presente, o frio encontra menos espaço.

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