Livro com propostas de escrita criativa para crianças e adolescentes será lançado na Capital

Campo Grande receberá no dia 16 de agosto, a partir das 10h, o lançamento do livro “Propostas de escrita para crianças e adolescentes do Mato Grosso do Sul”. O evento acontecerá no Fava Fava Cookies, no Jardim dos Estados, com entrada gratuita, e promete reunir educadores, escritores, jovens leitores e o público interessado em literatura infantojuvenil.

Idealizada por Fernando Pissuto Trevisan e organizada por uma equipe de escritores, professores e artistas do estado, a obra apresenta 153 propostas criativas de escrita voltadas a crianças e adolescentes. Os temas são inspirados na cultura, história, lendas e cotidiano de Mato Grosso do Sul, com o objetivo de estimular a imaginação, o pensamento crítico e a autoria, além de valorizar a identidade cultural regional.

Segundo a jornalista e escritora Juliana Feliz, autora do prefácio, o livro “funciona como um mapa a ser decifrado, conduzindo jovens autores a um precioso baú de tesouros”. Ela destacou que cada proposta é como “uma semente mágica” pronta para florescer com a criatividade única de quem escreve.

“Mais do que dar respostas prontas, o livro abre trilhas e paisagens instigantes para que cada um descubra seu próprio estilo”, afirmou.

Durante o lançamento, haverá sessão de autógrafos com o autor e colaboradores, além de um coffee-cookie para os participantes.

Os exemplares estarão disponíveis para aquisição no local. Educadores, bibliotecas e escolas interessadas em projetos relacionados ao livro poderão obter mais informações durante o evento.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também