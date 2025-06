Livro sobre trajetória de juiz aposentado será lançado nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira (18), às 17 horas, a Galeria dos Desembargadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), em Campo Grande, será palco do lançamento da biografia “Vontade Indomável – A História de Aleixo Paraguassu”, que narra a vida e a carreira do juiz aposentado Aleixo Paraguassu Netto.

Escrito por Rachel Anderson e revisado pela jornalista Helen Suzuki, o livro resgata momentos marcantes da trajetória pessoal e profissional de Paraguassu, que também teve papel relevante na gestão pública do Estado.

Com linguagem acessível e tom intimista, a obra reúne relatos do próprio biografado e homenageia sua atuação como juiz, secretário de Estado e líder comunitário.

“É uma biografia simples, de um homem simples, mas que retrata muito bem algumas passagens da minha vida, principalmente na magistratura”, afirmou Aleixo Paraguassu.

O projeto, que levou cerca de um ano para ser concluído, nasceu do incentivo da neta de Aleixo, Bianca Paraguassu, que o convenceu a registrar suas memórias.

Natural de Belo Horizonte (MG), Aleixo iniciou a carreira muito jovem nas Forças Armadas, formou-se em Direito pela Faculdade Nacional de Direito do Rio de Janeiro e ingressou na magistratura em 1974, na comarca de Rio Brilhante.

Atuou também em Bataguassu, Dourados e Campo Grande antes de assumir importantes funções públicas.

Ao longo da vida, foi secretário estadual de Segurança Pública (1983) e de Educação (1987 e entre 1995 e 1997), presidente da Associação dos Magistrados de MS (Amamsul), coordenador de Controle Interno do TRE-MS, assessor jurídico da Presidência do mesmo tribunal e presidente do Conselho Estadual do Negro.

Fundou ainda o Instituto Luther King, voltado à inclusão social e educacional de jovens negros e de baixa renda. Aleixo também lecionou Direito em diversas instituições de ensino superior e na Escola da Magistratura.

