Lojas de Atacadista viram pontos de coleta para Campanha do Agasalho

Até o dia 15 de junho, todas as seis unidades do Assaí Atacadista em Mato Grosso do Sul estarão arrecadando roupas e cobertores em bom estado para a campanha "Agasalho a Gente Compartilha".

A ação, promovida pelo Instituto Assaí, busca mobilizar a sociedade para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade durante o inverno.

A campanha teve início no dia 26 de maio e integra o calendário nacional de ações sociais do Instituto Assaí, braço de responsabilidade social da rede de atacarejo.

Desde 2011, a iniciativa acontece em diversas regiões do país. Somente no ano passado, mais de 54 toneladas de agasalhos foram arrecadadas e destinadas a instituições locais.

A proposta é simples: incentivar clientes, colaboradores e parceiros a doarem peças de vestuário que não utilizam mais, mas que ainda possam aquecer quem enfrenta o frio com poucos recursos.

Entre os itens aceitos estão calças, blusas de frio, camisetas de manga longa, meias, sapatos fechados, gorros, cachecóis, luvas, mantas e cobertores. As doações devem estar limpas e organizadas em sacolas, preferencialmente separadas por público (masculino, feminino, adulto e infantil).

As doações ficam nos próprios municípios onde foram arrecadadas, fortalecendo a solidariedade local e garantindo que a ajuda chegue a quem realmente precisa na mesma região.

Pontos de coleta

Campo Grande:

Assaí Coronel Antonino Av. Cônsul Assaf Trad, s/n Mata do Jacinto

Assaí Acrissul Av. Fábio Zahran, 7.919 Jardim América

Assaí Aeroporto Av. Duque de Caxias, 3.200 Santo Antônio (próx. ao aeroporto)

Assaí Joaquim Murtinho Rua Joaquim Murtinho, 3.167 Tiradentes

Assaí Gunter Hans Av. Doutor Gunter Hans, s/n Cophavila II

Dourados:

Assaí Dourados Rua Coronel Ponciano de Mattos Pereira, 785 Conj. Habit. Terra Roxa

