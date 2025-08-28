Menu
Lollapalooza Brasil 2026 anuncia line-up com Sabrina Carpenter, Tyler the Creator e Lorde

Festival será nos dias 20, 21 e 22 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo

28 agosto 2025 - 15h13Carla Andréa

O Lollapalooza Brasil divulgou nesta quinta-feira (28) o line-up da edição de 2026. O festival, que acontece nos dias 20, 21 e 22 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, terá como headliners Sabrina Carpenter, Tyler the Creator, Lorde, Chappell Roan, Deftones e Skrillex.

No total, o evento reúne 71 artistas, sendo 38 nacionais, 33 internacionais e 17 estreantes no país. Entre os destaques, estão ainda Doechii, Lewis Capaldi, Turnstile, Kygo, Peggy Gou e Cypress Hill.

O festival mantém a proposta de diversidade musical, com atrações que vão do pop contemporâneo ao rap, passando pelo rock, reggae e música eletrônica. Entre os nomes nacionais estão Negra Li, Agnes Nunes, FBC, Mundo Livre S/A, Edson Gomes, Scalene e DJ MU540.

As cantoras pop estão entre as grandes apostas da edição. Sabrina Carpenter, que esteve no Brasil pela última vez em 2023 como abertura da turnê de Taylor Swift, retorna agora em outro patamar de sucesso.

Já Chappell Roan, até pouco tempo desconhecida, estreia no país após se consolidar como atração disputada em festivais internacionais.

Outro ponto alto será a apresentação de Tyler the Creator, um dos principais nomes do hip hop norte-americano. O rapper cancelou sua estreia solo no Lolla de 2018 e retorna agora após oito anos de espera dos fãs.

Até veteranos como Deftones e Lorde, que já se apresentaram no Brasil em outras ocasiões, chegam ao festival em turnês recentes, reforçando o caráter atualizado do line-up.

Além do pop e do rap, o Lollapalooza 2026 traz espaço para o peso do rock com Turnstile, The Warning e Interpol, além da mistura de gêneros de artistas como Djo, d4vd, FBC, Men I Trust e Varanda.

Entre as atrações curiosas está DJ Diesel, codinome do ex-jogador de basquete Shaquille O’Neal, e a DJ HorsegiirL, conhecida por se apresentar com uma máscara de cavalo.

Ingressos

Por enquanto, está disponível apenas o Lolla Pass, que dá acesso aos três dias de festival. Os preços são:

Inteira: R$ 2.534,40

Entrada social: R$ 1.413,92

Meia-entrada: R$ 1.267,20

O valor dos ingressos diários, que dão direito a apenas um dia de evento, ainda não foi divulgado.

