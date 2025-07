Lollapalooza Brasil anuncia datas e preços para edição de 2026; confira

O Lollapalooza Brasil confirmou as datas para a sua edição de 2026.

O festival acontecerá nos dias 20, 21 e 22 de março, novamente no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Até o momento, nenhuma atração foi divulgada pela organização.

Uma novidade para os fãs é o lançamento do programa LollaLovers, que oferece o Lolla Pass com preço mais acessível, isento de taxa de conveniência e com parcelamento facilitado, além de garantir acesso preferencial ao evento.

As vendas exclusivas para clientes do banco Bradesco começaram nesta terça-feira (22), pela plataforma Ticketmaster. Os ingressos custam a partir de R$ 792,00 (meia-entrada, parcelada em até 12 vezes sem juros) e vão até R$ 1.584 (inteira, sem desconto).

O festival Lollapalooza foi criado em 1991 por Perry Farrell, vocalista da banda Jane's Addiction. Desde 2005, sua edição anual acontece em Chicago, nos Estados Unidos, sua cidade natal.

Originalmente itinerante, o evento já passou por várias cidades norte-americanas antes de se fixar em Chicago.

Em 2011, o Lollapalooza iniciou sua expansão para a América do Sul com uma edição no Chile. No ano seguinte, fez sua estreia no Brasil, consolidando-se como um dos maiores festivais de música do país.

Na edição de 2025, o Lollapalooza Brasil trouxe nomes como Olivia Rodrigo, Shawn Mendes e Justin Timberlake, consolidando seu prestígio entre o público nacional e internacional.

