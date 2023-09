Love, love: Melody fará show em MS neste fim de semana

O terror da Anitta vem aí! A cantora de funk Melody se apresenta em Mato Grosso do Sul neste fim de semana. Com dois eventos marcados, na sexta-feira (22) ela fará show na Capital, e no sábado (23), será em Bonito.

Com mais 265 milhões de visualizações no YouTube e mais de 280 milhões de plays no Spotify, Melody tem sucessos como “Pipoco”, “Love, Love”, “No batidão”, “Barbie de chapéu”, e “Assalto Perigoso”.

O sextou será no palco da Valley, a partir das 22 horas. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria da boate.

Já no sábado, em Bonito, a cantora irá se apresentar na casa de eventos Caxara Pub. Os ingressos estão a venda na Loja Bicho Bonito a partir de R$ 50,00 (pista) e R$ 80,00 (camarote).

