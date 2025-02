Luan Santana curte dias de folga na Fazenda Meteoro no Pantanal de MS

Em terras Sul-mato-grossenses! Luan Santana abriu as porteiras da Fazenda Meteoro, sua propriedade localizada no Pantanal de Mato Grosso do Sul, e compartilhou registros do local nas redes sociais. Nessa quinta-feira (13), o cantor apareceu sem camisa em um barco e em outros pontos da fazenda, encantando os fãs e pirando as luanete's.

Adquirida em março de 2024, a propriedade recebeu o nome em homenagem a Meteoro, primeiro grande sucesso do cantor de Campo Grande, lançado em 2009. Localizada em Aquidauana, a fazenda representa a realização de um sonho familiar.

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também