Luísa Sonza, Djavan... 2024 já tem grandes atrações confirmadas em Campo Grande

2024 começou daquele jeito... para quem gosta de shows, festas e muitos eventos, pode pegar o caderninho para anotar tudo o que vem por aí (ou quase tudo). O JD1 preparou uma lista dos shows que já estão com data marcada para acontecer em Campo Grande este ano, e aqueles que mesmo sem data definida ainda, já estão cotados na Capital. Bora conferir?!

Janeiro

Hugo e Guilherme: A dupla sertaneja fará show em Coxim e Bataguassu, nesta sexta-feira (19) e sábado (20) respectivamente. Informações e no WhatsApp: (67) 99240-5145.

Cia Barbixas: Os três humoristas Anderson Bizzocchi, Daniel Nascimento e Elidio Sanna, mais conhecidos como os Barbixas, retornam à Campo Grande nos próximos dias 20 e 21 de janeiro, com o espetáculo Improvável. Baseado em improvisação teatral, desde o ano de 2007, as cenas são criadas a partir das ideias da plateia. Os ingressos estão sendo vendidos no site.

Fevereiro

Bloco do Reggae 2024: Este ano está previsto para ocorrer no Monumento da Maria Fumaça, entre as Av. Mato Grosso e Calógeras. Os ingressos estão previstos no site.

Cláudio Duarte: O pastor e palestrante estará em Campo Grande no dia 23 de fevereiro. Ele é um fenômeno na internet com 9,5 milhões de seguidores no Instagram e inúmeros vídeos postados e assistidos em diversas plataformas. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site.

Março

Tiago Iorc: Sete anos desde sua última vinda a MS, Tiago Iorc volta com seu mais recente lançamento, o álbum ‘Daramô’ para um show acústico em Campo Grande, no dia 8 de março, e em Dourados, no dia 9. Os valores dos ingressos variam de R$ 140 a R$ 500.

Let’s Bora!: O evento terá as atrações Kamisa 10, MC Daniel e Israel e Rodolfo em Campo Grande, no dia 16 de março, no Shopping Bosque Dos Ipês. O ponto de venda é a Zero67 Conveniência, na Rua Dr. Arthur Jorge, número 1.703, bairro São Francisco.

Abril

Luisa Sonza: A cantora promete abalar Campo Grande com sua turnê “Escândalo Íntimo”. O show está marcado para o dia 5 de abril, no Morenão. No entanto, até o momento, shows estão impedidos de serem realizados no estádio, que segue interditado. Mais informações sobre o evento ainda serão divulgadas.

Djavan: O cantor estará em Campo Grande no dia 27 de abril. O evento será no Bosque Expo, localizado na Avenida Cônsul Assaf Trad, número 4.796. Os ingressos estão sendo vendidos na internet.

Julho

4 amigos: O show completa 10 anos, com a volta da fila de piadas. O evento ocorrerá no dia 14 de julho de 2024. Ingressos à venda no site.

Sem data ainda...

Fábio Porchat estará em Campo Grande e Dourados. No entanto, a Realiza Shows divulgou apenas o “Histórias do Porchat”, mas sem mais informações.

Sem data, mas com muita saudade do povo, a dupla Henrique e Juliano também fará um show na Capital sul-mato-grossense. Resta agora saber quando e onde, né?!

O cantor Luan Santana também estará em Campo Grande em 2024. No entanto, ele não confirmou a data, apenas divulgou que a turnê 'Luan City Festival' estará por aqui.

Mas e aí, quem você quer que venha para Campo Grande este ano? Conta pra gente!

