Lula convida ex-BBB Cezar Black para cerimônia do piso salarial da enfermagem

O governo do presidente Lula (PT) fez um convite formal para o ex-BBB Cézar Black, para a cerimônia oficial que marca a formalização do piso salarial para a enfermagem. Black foi um ativista para a defesa da aprovação do valor. As primeiras informações são de que o nome do brother foi colocado na lista de convidados da cerimônia. Assinatura acontece hoje, às 17h30, no Palácio do Planalto, em cerimônia fechada, restrita a convidados.

Com a implementação do novo piso salarial, a previsão é de que os enfermeiros passem a receber a partir de R$ 4,7 mil, enquanto os técnicos de enfermagem receberão no mínimo R$ 3,3 mil, e os auxiliares de enfermagem e parteiras R$ 2,3 mil.

Ao receber o convite, o baiano publicou um vídeo em seu perfil do Twitter para contar a novidade. “Nosso capitão foi convidado para participar de um marco histórico para a enfermagem brasileira! Assinatura do Presidente da República, Sr. Luís Inácio Lula da Silva, que irá garantir o piso salarial da enfermagem”, escreveu a equipe de Cezar na legenda da publicação.

Vale destacar que durante a sua participação no programa, Black chegou a cobrar pelo piso salarial em um Raio-X. “Cadê nosso piso, meu irmão?”, manifestou-se ele. Confira a publicação de Cezar Black no Instagram:

