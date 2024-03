Proporcionando uma experiência diferente para o público de Campo Grande, a 067 Vinhos irá realizar um 'Festival de Inverno' em Campo Grande. Elaborando a combinação do frio + vinho + música, o evento que acontecerá no dia 27 de julho, pretende tortar a noite inesquecível com um show do cantor Lulu Santos.

Dono de grandes sucessos, como "Tempos Modernos”, “O Último Romântico”, “Toda Forma de Amor”, “Um Certo Alguém”, “Sereia”, “De Repente Califórnia”, entre outros, Lulu Santos apresentará sua nova turnê 'Barítono' em alusão ao seu timbre vocal, celebrando os 50 anos de carreira.

Com mais de 1 bilhão de streams nas plataformas digitais, o cantor se mantém como uma figura icônica na música brasileira. "Sou barítono com paixão", afirmou ele, expressando seu amor pelas nuances graves de sua voz, um elemento que irá explorar intensamente no espetáculo.

O evento acontecerá no ginásio Guanandizão, que recentemente sediou shows nacionais dos artistas Marisa Monte e Roberto Carlos, além do internacional Dire Straits. Apesar de já ter sido alvo de polêmica, por não proporcionar uma boa acústica, o produtor do evento garantiu que este é um problema do passado.

"Foram feitos reparos na parte superior, um tratamento acústico para uma melhor experiência do público. Independente do local que a pessoa estiver, ela vai conseguir ouvir de forma uniforme. Além disso, é uma questão de engenharia de som, no caso do Roberto Carlos, todo o show estava em perfeita qualidade. E assim faremos novamente”, afirmou Marcus Barão.

O Guanandizão passou por reforma em outubro do ano passado e ganhou placas de isolamento térmico e acústico no teto. Na época, a prefeitura da Capital informou que foram instaladas placas em todo o telhado, sendo mais de 7 mil metros quadrados de materiais. O novo revestimento tem três camadas: isopor, placa e manta feita de resinas e outros materiais sintéticos.

Valores e setores

O público pode escolher entre os setores: arquibancada, cadeiras - central e lateral - pista premium e camarote. Além dos Bistrôs com 4 lugares.

Os valores dos ingressos vão de R$ 80 a 500 (individuais). Por enquanto, o Bistrô Vip custa R$ 2.240, enquanto o Vip R$ 1.792. Durante o evento, haverá opções para jantar gastronômico e vinhos, adquiridos no local. O evento não é open bar.

Mais informações e o mapa do show, clique aqui.

A produção do espetáculo ‘Barítono’, de Lulu Santos, é feita pela ABP Produções, 067 Vinhos e Daniel Freitas.

