Mãe de 6! Sêxtuplos nascem em parto de 10 minutos no ES

Bem-vindos ao mundo, Théo, Matteo, Lucca, Henry, Maytê e Eloá! Os sêxtuplos nasceram em um parto de 10 minutos, às 17h10 desse domingo (1º), em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. A mãe Quezia Romualdo, de 29 anos, estava com falta de ar e contrações e precisou passar por cirurgia cesariana em um hospital da cidade.

O nascimento dos bebês durou 10 minutos e envolveu uma equipe de 32 profissionais entre médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, anestesistas e pediatras.

Segundo o hospital São Bernardo Apart, Quezia Romualdo passou a noite em observação na UTI. Já os bebês, foram encaminhados para a Utin (Unidade de Tratamiento Intensivo Neonatal).

A expectativa da equipe médica era de que a gravidez alcançasse as 30 semanas, mas Quezia completou 27 semanas no último sábado (30).

Bebês devem ficar internados 3 meses

A equipe médica que participou do parto dos sêxtuplos informou que o bebês nasceram com pesos entre 675g a 1kg e 10 gramas. Os bebês são considerados prematuros extremos e devem ficar na Utin por cerca de 3 meses. Já a mãe, deve ter alta médica e ir para casa na quarta-feira (4).

Os médicos disseram que o bebê mais forte pesa 1kg e 10 gramas, os demais tem em torno de 800 gramas e o mais levinho pesa 675g.

