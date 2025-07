Sem recursos, mãe faz vaquinha para ajudar filho de 5 anos voltar a escutar

Aos cinco anos, o pequeno Yan de Oliveira Amaral, morador de Campo Grande, enfrenta um desafio importante: ele escuta apenas 50% em cada ouvido e já apresenta atraso na fala em razão da dificuldade auditiva. Diagnosticado no início de junho, o menino precisa usar aparelhos auditivos nos dois ouvidos para garantir o desenvolvimento da linguagem e o acompanhamento escolar.

A mãe, Sirlene Andrade de Oliveira, de 45 anos, contou ao JD1 que o diagnóstico veio após um alerta da professora da escola onde Yan estuda, ao notar que o menino não respondia bem aos chamados. Após consultas médicas, foi solicitado o exame BERA, que identificou a perda auditiva bilateral.

“Quando descobri, fiquei muito abalada. Chorava dia e noite. Até hoje é difícil aceitar, mas creio que vamos conseguir”, desabafou Sirlene à reportagem.

Segundo Sirlene, por ser uma criança e estar em fase de alfabetização, Yan precisa de um modelo de aparelho auditivo recarregável e de alta qualidade, o que encarece ainda mais a compra. Além disso, ela demonstrou preocupação no dia a dia do pequeno. "Imagine um mundo onde os sons se desvanecem, onde as risadas se tornam sussurros distantes e as palavras de carinho são difíceis de entender", disse a mãe, disposta a melhorar a vida do filho.

Sem condições financeiras de arcar com os custos dos equipamentos, avaliados em R$ 11 mil, a família optou por financiar os aparelhos em cinco anos e agora tenta arrecadar fundos para conseguir quitar a dívida.

Para isso, foi criada uma vaquinha virtual com o objetivo de receber doações. Ajude!

