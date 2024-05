Mais caro que Rock in Rio e Lollapalooza, valor do show do 'gurizinho' gera revolta

A venda dos ingressos para o "Luan City Festival" começou nessa quinta-feira (2), e os Campo-grandenses já levaram um "balde de água fria". Isso porque os valores estão nas alturas, de R$ 320 a R$ 800 além da taxa do site que pode custar até R$ 119,85. O show está marcado para o dia 31 de agosto, no Shopping Bosque dos Ipês, em Campo Grande.

O que espantou muita gente, foi perceber que é mais caro curtir o show do Luan Santana na Capital, do que um show em grandes festivais, como Rock in Rio e Lollapalooza.

O evento será dividido por três setores: Praça Meteoro (pista) por R$ 320,00 + R$ 48.00 de taxa da plataforma de vendas; Alameda Meio Termo - Open Bar E Open Food por R$ 799,00 + R$ 119,85 de taxa; e Rua Deja Vu (camarote sem open bar) por R$ 560,00 + R$ 84.00 de taxa. No setor mais caro, o valor final para ver o 'gurizinho de Jaraguari' na Capital fica R$ 918,85.

Nas redes sociais, o assunto rendeu diversos comentários na publicação da empresa realizadora do evento na Cidade, Dut's Entretenimento. Boa parte do público ficou indignada com os valores.

"Quem aproveitou Luan cantando grátis nas escolas venceu, pq hj o preço ta em dólar", comentou uma internauta. "A Duts tá confundindo com Rock in Rio. Estamos em CG/MS só pra lembrar", escreveu outro. "Que valores são esses??? Tão disputando com o Lollapalooza é?", falou mais uma.

"Dut's sendo Dut's, valor astronômico. A Dut's é o Consórcio Guaicurus dos shows aqui no Estado. Qualidade muito duvidosa para o valor do serviço que presta", comentou um internauta na publicação. "Tá mais barato ir pra Barretos, e escutar cantor americano do que ficar em Campo Grande pra esse evento", disse uma fã.

Muito fãs do artista Sul-mato-grossense também se mostraram revoltados com a dinâmica da venda dos ingressos, que foram disponibilizados sem o mapa do evento.

"Como que solta a venda de ingressos sem o mapa do evento? Tem setor que não consegue ver o palco, uai", escreveu uma fã. "Vocês acham que somos palhaços? Como vocês colocam o segundo setor mais caro sem acesso a nenhuma visão?", disse outra.

Apesar de muitos comentários negativos, a empresa não se posicionou até o momento.

