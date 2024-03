Mais de 30 opÃ§Ãµes: 1Âª Champions Burger acontece em marÃ§o em Campo Grande

Alguém pediu hambúrguer?! Os amantes de um 'lanchinho', já podem anotar na agenda um evento muito saboroso que vai envolver mais de 30 hamburguerias de Campo Grande. Nos dias 22, 23 e 24 de março será realizada a 1ª edição do Champions Burger, no Clube de Campo da Associação Esportiva e Cultural Nipo-Brasileira. A entrada é gratuita.

Realizado pela Fome de Bugre e Hamburgueiros do MS, com apoio do Governo do Estado, o Champions Burger irá unir gastronomia, música e diversão em três dias de provas que o público poderá acompanhar de perto.

Com a ideia de fomentar o hábito do consumo de hambúrguer e eleger a melhor receita do Estado, o festival reúne participantes da Capital e do interior. Na competição, os jurados técnicos irão avaliar as categorias tradicional e gourmet seguindo os critérios de tempero, ponto de carne e apresentação do prato.

Além de acompanhar a disputa, o público poderá conhecer mais de 30 hamburguerias da Capital. Além disso, serão vendidos sorvetes, açaís, milk shakes e gelatos na praça de alimentação. A estrutura também conta com espaço kids para os pais levarem as crianças.

Para animar o evento foram convidados músicos, bandas e DJs, confira os nomes: Chicão Castro, João Haroldo e Betinho, Gilson e Júnior, Dieguinho, Neurock, Banda V12, Robson Vieira, Dj Calixto e Dj Japão.



Serviço

Evento: 1ª Champions Burger;

Dias: 22, 23 e 24 de março;

Horário: 17h às 23h (sexta). 11h às 23h (sábado e domingo);

Endereço: Av. Ministro João Arinos, 140;

A entrada é gratuita!

