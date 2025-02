Mais um sucesso do 'gurizinho de Jaraguari': Luan Santana lança 'Aluga-se'

As Luanete's de Mato Grosso do Sul e de todo o País terão um novo hit do cantor sertanejo Sul-mato-grossense Luan Santana para adicionar à playlist. A nova música "Aluga-se" será lançada em todas as plataformas de áudio do Brasil nesta quinta-feira (13). O lançamento estará ao alcance do público juntamente com o álbum completo “Luan Ao Vivo na Lua”, composto por 14 faixas.

A novidade já vem mexendo com os fãs de Luan há alguns dias, motivando uma série de ações nas redes sociais do ídolo e de influenciadores conectados a cada hit apresentado pelo cantor, além de Easter Eggs (referências escondidas em elementos para definir o conteúdo), que aparecem de forma rápida no trailer de Ao Vivo Na Lua, o artista realiza uma ação em seu Instagram no Close Friends (a aba de amigos íntimos da conta), e vai adicionar um grande volume de seguidores aleatoriamente para assistirem alguns conteúdos exclusivos do projeto.

Um vídeo postado nos perfis de Luan apresenta um resumo clipado de todo o projeto, alvo de grande orgulho para o astro e toda a sua equipe, desde os primeiros rascunhos.

O teaser embala o próximo e último lançamento do álbum. No Spotify, uma página de contagem regressiva lançada por Luan oferece a oportunidade de o público fazer o seu pré-save, para ser avisado da chegada da música e do álbum amanhã (13). Assista:

