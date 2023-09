Mandiocão: Agricultor colhe mandioca gigante de quase 2 metros em MS

O agricultor João Novaes, de 56 anos, se surpreendeu mais uma vez ao colher uma verdadeira "madiocona" nesta semana, na propriedade rural que fica em Baianópolis, um dos distritos de Corguinho, em Mato Grosso do Sul. O produtor retirou uma raiz de 1 metro e 50 centímetros e que pesa mais de 8 kg.

Mas fique sabendo que colher as mandiocas gigantes não é raridade na propriedade. João Novaes é acostumado a colher mandiocas volumosas que medem mais de metro e pesam uns bons quilos.

Os destinos de tanta mandioca são as panelas e pratos da vizinhança. Embora trabalhe com agricultura, as mandiocas que colhe, geralmente robustas, são fracionadas e distribuídas entre a comunidade local. O costume é tradicional e não parte somente dele.

“A gente sempre faz troca. Um traz pão, outro leite”, conta. Antes da raiz de quase 2 metros, João colheu mandioca dez centímetros menor, porém “com duas pernas e mais grossa”, relatou.

A raiz é do tipo "paraguainha", fazendo referência ao país vizinho a Mato Grosso do Sul. Ao todo, entre plantação e colheita, vão de seis a sete meses e segundo o agricultor, leva esse nome porque “cozinha super bem”. *Com informações do portal g1.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android

Deixe seu Comentário

Leia Também