Marca campo-grandense de suplementos inaugura loja e quer expansão nacional

A marca sul-mato-grossense de suplementos alimentares NCS inaugurou, oficialmente, a sua primeira loja nesta quinta-feira (5), na Rua João Akamine, 412, em Campo Grande.

Embora os produtos já estivessem disponíveis em pontos de venda parceiros desde 2022, a nova unidade representa um marco importante para a consolidação e expansão da empresa no mercado local e nacional, segundo a proprietária e farmacêutica, Neide Costa.

A NCS é uma marca 100% campo-grandense, idealizada pela farmacêutica — que já atuava há anos no ramo de drogarias — em parceria com um sócio.

Ao JD1, ela contou que a ideia surgiu durante conversas em treinos, quando ela buscava desenvolver uma linha própria de suplementos com mais qualidade e efetividade, indo além da simples estratégia de colocar o nome da sua drogaria em produtos genéricos.

O projeto começou a ser desenhado em julho de 2022, e a primeira remessa de suplementos chegou em novembro do mesmo ano, composta por cinco itens: polivitamínico, ômega 3, creatina, pré-treino e colágeno.

Conforme Costa, as vendas iniciais foram modestas, apenas R$ 250 no primeiro mês, mas a parceria com academias e a credibilidade do sócio no universo dos esportes ajudaram a impulsionar a marca. Além disso, ela ressalta que a qualidade dos produtos e o boca a boca entre os atletas foram fundamentais para o crescimento.

Neide destacou que o diferencial da NCS está na origem local, na qualidade garantida e no compromisso com o resultado para o consumidor.

Ela fez questão de ressaltar que todos os produtos são desenvolvidos com foco em eficácia, solubilidade e sabor agradável, evitando o gosto residual comum em muitos suplementos disponíveis no mercado. A formulação dos produtos é pensada para atender tanto atletas de alta performance quanto o público que busca saúde e bem-estar no dia a dia.

“Eu assino embaixo de tudo que está aqui. Se você tomar nosso whey, vai adorar. A creatina, o colágeno, tudo tem qualidade garantida e retorno comprovado por quem já usa”, afirmou a empreendedora.

"A loja conceito NCS não é apenas um ponto de venda, mas sim uma vitrine da marca, que tem planos de crescer mantendo as raízes em Campo Grande", apontou a farmacêutica. Neide enfatizou que a sede e a produção continuarão na Capital.

Unidade da NCS (Diego Munhoz)

