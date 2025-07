Marca de suplementos troca morango do amor por creatina em academias da Capital

O morango do amor, doce feito com morango, chocolate branco e calda vermelha, se tornou o centro das atenções em Campo Grande após viralizar no TikTok. Aproveitando o hype, a NCS Advanced, marca sul-mato-grossense de suplementos, decidiu entrar na tendência com uma ação inusitada.

Durante a semana, a equipe da empresa percorreu academias da cidade oferecendo uma escolha aos frequentadores: “Você prefere um morango do amor ou um presente misterioso?”

A maioria dos participantes optou pelo presente misterioso, que, na verdade, era um pote de creatina. “A gente adora acompanhar as tendências e trazer isso para o nosso universo. Transformar o hype em algo ligado à saúde e performance foi a nossa forma de entrar na conversa — e o público amou”, afirmou Neide Costa, CEO da NCS Advanced.

Outras iniciativas da marca podem ser acompanhadas no perfil oficial no Instagram.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também