'Marcha para Jesus' deve reunir 150 mil fiéis em Campo Grande

Mais de 150 mil pessoas são esperadas na Marcha para Jesus de 2023, em Campo Grande. O evento será neste sábado (26), dia do aniversário da Capital. Cantores nacionais e regionais vão louvar pela Cidade.

"Deixai vir a mim os pequeninos", este é o tema do evento que pretende debater a violência contra as crianças e adolescentes. O pastor Wilton Acosta, presidente do Conselho de Pastores do Mato Grosso do Sul, detalhou que a Marcha para Jesus será um momento de discutir algo que aflige a sociedade como todo.

"Nós estamos com este tema para sensibilizar a sociedade. A ideia é levantar a bandeira para o cuidado com as nossas crianças. Mato Grosso do Sul e Campo Grande, em específico, performam dados tristes sobre abusos infantis, uso de drogas por crianças e outros números tristes".

Além dos fiéis de Campo Grande, caravanas de moradores do interior são mobilizadas. De ônibus, os cristãos chegam de outras cidades para se unirem à celebração.

Shows e percurso

A concentração da Marcha para Jesus de Campo Grande será na Praça do Rádio, a partir das 14h do sábado. Trios elétricos vão puxar o público até a prefeitura da Capital, pela avenida Afonso Pena.

Logo depois, todos voltam pela via e seguem até a avenida Fernando Corrêa da Costa, onde vão aproveitar vários shows.

Ao todo, 14 bandas regionais vão se apresentar no evento. Além dos músicos de MSl, três bandas nacionais desembarcam na Capital para a celebração. Se apresentam no evento o cantor Anderson Freire e as bandas Morada e Trazendo a Arca.

