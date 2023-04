Marido de Preta Gil é flagrado com ex-estilista da cantora; Assista

O ex-marido de Preta Gil, Rodrigo Godoy, foi flagrado com a ex-estilista da cantora enquanto era casado, o vídeo viralizou nas redes sociais no final da tarde desta terça-feira (18). Em meio a esse caso, Preta ainda luta contra o câncer.

Nas imagens o personal trainer aparece ao lado de Ingrid Lima, a ex-stylist da cantora, segundo testemunhas, o vídeo foi filmado no dia 26 de março, em um voo de volta do Uruguai. Godoy chega a por seu braço sobre os ombros da mulher.

Conforme o site Metrópoles, as imagens foram encaminhadas para a equipe da artista antes de ser publicado.

Segundo o que fontes relataram, o casamento chegou a estar por um fio no final de 2022, mas, com a descoberta do câncer de Preta Gil, Rodrigo Godoy continuou ao seu lado. No entanto, a gota d’água foi a recente revelação de que Godoy estaria saindo com a ex-stylist da cantora Ingrid Lima.

Assista o vídeo:

VEJA: O flagra de Rodrigo Godoy traindo Preta Gil em viagem com a ex-estilista da cantora.



O vídeo foi gravado no dia 26 de março, enquanto Preta seguia com o tratamento contra o câncer. pic.twitter.com/saReAFvhjA — CHOQUEI (@choquei) April 18, 2023

