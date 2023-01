Marília é a primeira eliminada do 'BBB 23'

Marília deixou a casa mais vigiada, nesta quinta-feira (26), com 52,7% dos votos. A primeira eliminada da edição, disputava com Fred Nicácio (47,3%), sua dupla na semana inicial do programa, com quem dividia o Quarto Secreto desde terça (24).

Após a eliminação, o médico retornou à casa e ao jogo com uma semana de imunidade. Eles tinham ido para lá por escolha do público, que sabia que depois teria de votar em quem deixaria o reality show de vez. Inicialmente, eles disputavam com outra dupla, Gustavo e Key Alves.

Desde a terça, a dupla pôde assistir ao que acontecia na casa e recebeu cartões que davam direito a ouvir o áudio dos companheiros por alguns minutos.

