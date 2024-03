Em comemoração aos 65 anos da Barbie, a Mattel lançou um modelo inédito: a primeira Barbie indígena da Amazônia. A boneca será inspirada na brasileira Maira Gomez, influenciadora e que representa o povo Tatuyo.

A peça vai fazer parte da série 'One of a Kind', que celebra o Dia da Mulher e homenageia oito mulheres consideradas exemplos para meninas.

Outras quatro brasileiras já foram representadas em iniciativas anteriores: a cientista Jaquelina Góes de Jesus, a surfista Maya Gabeira, a professora Doani Bertain e a cantora Iza.

Além de Maira, foram homenageadas as atrizes Viola Davis e Helen Mirren, as cantoras Kylie Minogue e Shania Twain, a diretora mexicana Lila Avilés, a modelo japonesa Nicole Fujita e a comediante alemã Enissa Amani.

Apesar de nos Estados Unidos já haver representações indígenas da cultura norte-americana, ainda não havia uma representante dos indígenas brasileiros. As bonecas da categoria 'One of a Kind' são feitas em edição única e não são comercializadas.

