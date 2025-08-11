McDonald's de diversos pontos de Campo Grande participam da campanha McDia Feliz

A campanha McDia Feliz retorna no dia 23 de agosto de 2025, mobilizando novamente o país em prol da saúde e da educação infantojuvenil. O Big Mac ('sanduba' da promoção) sai a R$ 20.

Promovida pela Arcos Dorados, operadora do McDonald’s no Brasil, a ação fortalece a parceria com o Instituto Ayrton Senna, que já beneficiou mais de 10 milhões de estudantes e 420 mil educadores ao longo de oito anos.

Em Mato Grosso do Sul, a campanha contará com a participação de restaurantes McDonald’s em Campo Grande e Três Lagoas.

Na Capital, estarão envolvidos os restaurantes localizados no Shopping Bosque dos Ipês, Campo Grande Drive, Shopping Campo Grande, Avenida Mato Grosso e Shopping Norte Sul. Já em Três Lagoas, o restaurante do Drive, situado na Avenida Filinto Muller, também integra a iniciativa.

Os clientes poderão contribuir tanto presencialmente, nos restaurantes, quanto por meio de adesão digital.

Desde 1988, o McDia Feliz já arrecadou mais de R$ 426 milhões para causas sociais e, desde 2018, ampliou seu foco para a educação, apoiando o Instituto Ayrton Senna.

Com mais de 30 anos de atuação, o Instituto promove soluções educacionais que aprimoram o desempenho acadêmico e desenvolvem competências socioemocionais fundamentais, como empatia, resiliência e colaboração, impactando positivamente milhares de crianças e jovens em todo o Brasil.

Somente em 2024, a campanha contribuiu para a formação de mais de 50 mil educadores, impactando diretamente cerca de 816 mil estudantes de diversas regiões brasileiras.

