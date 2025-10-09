McDonald's lança baldes temáticos para o Dia das Bruxas

O McDonald’s entrou no clima do Dia das Bruxas e trouxe de volta uma de suas campanhas mais esperadas do ano: os Buu Baldes do McLanche Feliz.

A novidade chega aos restaurantes da rede em todo o Brasil, incluindo as unidade de Campo Grande, com quatro novos modelos temáticos — Fantasma, Abóbora, Duende e Zumbi.

Na Capital, as unidades são: a unidade do Shopping Campo Grande, situada na Avenida Afonso Pena, 4909, loja 806, Santa Fé; a da Avenida Presidente Ernesto Geisel, nº 2300, no Q12 Shop Norte Sul, no Jardim Jockey Club; também há a unidade da Avenida Afonso Pena, 1620, no Bairro Vila Cidade; além da unidade da Avenida Mato Grosso, 2795, na Vila Santos Gomes.

Durante o período da campanha, os pedidos do McLanche Feliz serão entregues dentro dos Buu Baldes, que contam com alça desmontável e tampa de cartolina, garantindo a preservação da refeição.

Além do visual divertido, os brinquedos acompanham adesivos com tinta especial que brilha no escuro, tornando a brincadeira ainda mais interativa.

Os Buu Baldes são por tempo limitado e podem ser adquiridos de diversas formas: Peça e Retire, Drive-Thru, totens de autoatendimento, balcão ou pelo McDelivery, via aplicativo da rede.

A ação faz parte das iniciativas da Arcos Dorados, maior franquia independente do McDonald’s no mundo e responsável pela operação da marca na América Latina e no Caribe.

Mais informações sobre a campanha e outras novidades estão disponíveis na página oficial do McLanche Feliz.

