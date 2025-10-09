Menu
Menu Busca quinta, 09 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Comportamento

McDonald's lança baldes temáticos para o Dia das Bruxas

Com quatro modelos temáticos e adesivos que brilham no escuro, campanha especial de Halloween já está disponível em todas as unidades do país por tempo limitado

09 outubro 2025 - 18h11Carla Andréa

O McDonald’s entrou no clima do Dia das Bruxas e trouxe de volta uma de suas campanhas mais esperadas do ano: os Buu Baldes do McLanche Feliz.

A novidade chega aos restaurantes da rede em todo o Brasil, incluindo as unidade de Campo Grande, com quatro novos modelos temáticos — Fantasma, Abóbora, Duende e Zumbi.

Na Capital, as unidades são: a unidade do Shopping Campo Grande, situada na Avenida Afonso Pena, 4909, loja 806, Santa Fé; a da Avenida Presidente Ernesto Geisel, nº 2300, no Q12 Shop Norte Sul, no Jardim Jockey Club; também há a unidade da Avenida Afonso Pena, 1620, no Bairro Vila Cidade; além da unidade da Avenida Mato Grosso, 2795, na Vila Santos Gomes.

Durante o período da campanha, os pedidos do McLanche Feliz serão entregues dentro dos Buu Baldes, que contam com alça desmontável e tampa de cartolina, garantindo a preservação da refeição.

Além do visual divertido, os brinquedos acompanham adesivos com tinta especial que brilha no escuro, tornando a brincadeira ainda mais interativa.

Os Buu Baldes são por tempo limitado e podem ser adquiridos de diversas formas: Peça e Retire, Drive-Thru, totens de autoatendimento, balcão ou pelo McDelivery, via aplicativo da rede.

A ação faz parte das iniciativas da Arcos Dorados, maior franquia independente do McDonald’s no mundo e responsável pela operação da marca na América Latina e no Caribe. 

Mais informações sobre a campanha e outras novidades estão disponíveis na página oficial do McLanche Feliz.

Escreva a legenda aqui

 

 

 

 

 

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Café com Negócios reúne líderes para discutir tendências do mercado imobiliário em MS
Comportamento
Café com Negócios reúne líderes para discutir tendências do mercado imobiliário em MS
Crianças acompanham atividades sobre mês da árvore
Comportamento
Para a criançada: Dia das Crianças tem diversão para toda família na Capital; confira
O Projeto Fazer o Bem Maria Helena Esquivel foi criado em 2019
Comportamento
Projeto Fazer o Bem promove ação especial de dia das crianças no Noroeste
Ação de Adoção
Comportamento
Feira promove adoção de cães resgatados de maus-tratos em Campo Grande
Crianças comendo hambúrgueres em ação passada.
Comportamento
Ação de Dia das Crianças leva hambúrguer, brincadeiras e música na Capital
Comédia reflete sobre a passagem do tempo através de três gerações
Cultura
Peça nacional, motociata e bênção para animais são destaques deste fim de semana
JD1TV: Doações de cabelo viram perucas para mulheres em tratamento oncológico
Saúde
JD1TV: Doações de cabelo viram perucas para mulheres em tratamento oncológico
EmpreendeFest 2025 destaca inovação e liderança no empreendedorismo sul-mato-grossense
Comportamento
EmpreendeFest 2025 destaca inovação e liderança no empreendedorismo sul-mato-grossense
Bastidores da gravação do filme
Comportamento
Curta sul-mato-grossense "Olhos Fechados" estreia com ingressos gratuitos
Pe. Neif Damião Lescano Nabhan
Comportamento
Fiéis testemunham milagres às vésperas da novena de Nossa Senhora Desatadora dos Nós

Mais Lidas

O caso aconteceu na noite de hoje
Polícia
AGORA: Homem é morto com três tiros na cabeça em Campo Grande
O corpo foi achado na noite de hoje
Polícia
AGORA: Homem é assassinado e enterrado em cova rasa no Caiobá
Movimentação Policial - Foto: Ilustrativa / Vinícius Santos
Polícia
AGORA: Homem é baleado em tentativa de execução no Jardim Los Angeles
UPA Leblon, em Campo Grande
Saúde
Prefeitura diz que fornece refeições a pacientes e acompanhantes nas UPAs