Mel! Bruna Biancardi revela nome da segunda filha com Neymar

A influenciadora Bruna Biancardi revelou, na manhã desta quarta-feira (5), o nome de sua segunda filha com o Neymar.

O anúncio foi feito de maneira sutil, na assinatura da mensagem que ela publicou no Instagram para parabenizar o atleta pelo seu aniversário de 33 anos.

Na postagem, Bruna refletiu sobre os altos e baixos do relacionamento com Neymar e assinou o texto mencionando o nome da filha mais velha, Mavie, de um ano, e da nova bebê: “Beijos, Bru, Mavie e Mel”, confirmando assim a escolha do nome.

A influenciadora já havia revelado em 26 de janeiro que o nome da filha estava decidido, mas manteve o segredo até agora. A gravidez foi anunciada pelo casal em 25 de dezembro de 2024, durante um chá revelação realizado na mansão de Neymar, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

Além das duas meninas, o jogador também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, fruto do relacionamento com Carol Dantas, e de Helena, de menos de um ano, filha da influenciadora Amanda Kimberlly.

