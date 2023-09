Menino de 12 anos foge de casa para ver jogo da Seleção Brasileira e viraliza

Além da goleada aplicada em cima da Bolívia, o jogo da Seleção Brasileira na última sexta-feira (8), em Belém, ficou marcado na vida de um garoto. O menino Hewerton, de 12 anos, fugiu de casa para ver a seleção canarinho e, de quebra, ainda tirou foto com o atacante Richarlison, camisa nove do Brasil.

O garoto aproveitou que os pais haviam saído de casa naquela noite para ir ao estádio do Mangueirão assistir a partida válida pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa de 2026. Além de realizar o sonho de tirar uma selfie com o atleta, conhecido como pombo, Hewerton teve sua camisa autografada por Richarlison.

Em print divulgado nas redes sociais, Hewerton confessa ao pai que fugiu de casa para ver a partida. “Pai, eu fui para o jogo da Seleção. Pode me bater. Eu tirei uma foto com Richarlison. É meu sonho, realizei”, afirma em mensagem, que viralizou na internet.

Menino Hewerton conseguiu realizar o sonho de tirar foto com Richarlison e ainda teve camisa autografada

Hewerton pediu a um senhor para acompanhá-lo até o interior do estádio, onde eles assistiram ao jogo no setor das cadeiras. Helton Lobo, pai do menino, conta ter ficado preocupado, mas também se sentiu feliz pelo filho.

Castigo?

“Na hora, não pude acreditar, então respondi com aquele emoticon. Logo em seguida, ele me enviou as fotos e a ficha caiu”, relata Helton. “Fiquei preocupado, mas ao mesmo tempo feliz por ele ter tomado essa iniciativa. Não demonstrei minha alegria na conversa para não contradizê-lo. Fiquei tranquilo quando soube que ele já estava em casa”, acrescenta, em entrevista ao portal GE.

“Ele já está lá fora jogando futebol”, afirma o pai sobre ter castigado ou não o filho. Helton explicou ainda que tentou comprar ingressos para levar o filho, mas quando tentou adquiri-los, não tinha dinheiro suficiente. Quando finalmente conseguiu a quantia, os ingressos já estavam esgotados.

