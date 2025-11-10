"Menino de Ponta Porã": Thiaguinho canta Hino Nacional no GP de SP e relembra infância em MS

Como um filme que passa na cabeça de quem sempre sonhou alçar voos altos, o cantor Thiaguinho viveu um momento inesquecível no domingo (9), ao cantar o Hino Nacional Brasileiro no Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1. Entre notas e lembranças da infância em Ponta Porã (MS), o artista transformou a apresentação em uma homenagem às suas raízes e relembrou o "menino que sonhava em levar sua voz para o mundo".

Em suas redes sociais, ele descreve um pouquinho do sentiu ao subir no palco do grande evento. "O menino de Ponta Porã/MS, que cantava o Hino nas solenidades da escola e sonhava um dia levar sua voz pra longe, estava ali… No centro do mundo, representando o Brasil, a música e todos os sonhos que me trouxeram até aqui", escreveu.

Durante o evento da F1, Thiaguinho disse que cantar o hino foi mais do que um simples ato musical, foi representar toda uma nação, mas com as raízes firmadas de onde veio. "Hoje, mais do que nunca, entendi que representar a nação é cantar com a alma de todos que acreditam no poder da música, do amor e dos sonhos. Foi uma honra imensa ser a voz do Brasil neste dia inesquecível", finalizou o cantor.

