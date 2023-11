Mini miss Sul-mato-grossense será Grazi Massafera em remake da novela Dona Beja

Ana Carolina Leite, de 10 anos, será a protagonista mirim da novela “Dona Beja”, sucesso dos anos 80, agora em um ramake para plataforma de streaming HBO Max. Ana Carolina dará vida a Beja menina, fase criança da protagonista que posteriormente será assumida por Grazi Massafera.

Natural de Rio Brilhante, a 158 km de Campo Grande, a pequena atriz é extrovertida, inteligente e ama brincar. Ela iniciou sua trajetória nos concursos de beleza, conquistou títulos nacionais e internacionais.

Entre os anos de 2020 e 2021, Aninha como é conhecida, conquistou o título de Mini Miss Brasil e posteriormente viajou para Colômbia, onde conquistou o título de 'Mini Top Model Universo', na oportunidade recebendo convites para desfilar em vários países.

“Ana Carolina é uma estrela. Conheci ela em 2019, quando tinha apenas 6 anos. Sempre foi extrovertida, e dona de uma beleza incrível. Sua semelhança com a atriz Grazi Massafera também já era notada desde essa época. Fico feliz por ver seus voos indo além das competições de miss”, celebrou o especialista em concursos de beleza e consultor de misses, Paulo Filho, que acompanhou a carreira da pequena no mundo da moda.

Atualmente morando em São Paulo, a mini miss divide sua vida entre, brincadeiras, estudos e aulas de interpretação. “Eu estou amando essa oportunidade. Conhecer a Massafera era um dos meus sonhos, e agora sou ela na versão menina”, contou Aninha, entusiasmada.

Dona Beja

O remake de sucesso dos anos 80, trouxe uma nova roupagem a novela que foi sucesso de audiência. A nova versão trouxe uma alteração no nome da novela que mudou de “Dona Beija” para “Dona Beja”.

Para fazer a novela de época, a HBO Max construiu uma cidade cenográfica no Rio de Janeiro. Com intenção de se adequar à modernidade, a adaptação escrita por Daniel Berlinsky e António Barreira ganhará mais diversidade racial no elenco, além de um tom mais feminista.

O triângulo amoroso com Dona Beja (Grazi Massafera) será formado pelos atores André Luiz Miranda e David Jr. O folhetim terá só 40 capítulos. A HBO Max pretende fazer uma versão bem diferente da exibida pela Manchete na década de 1980. A trama conta com direção de Hugo de Sousa e João Boltshauser, a produção é Floresta Produções e Warner Bros Discovery.

