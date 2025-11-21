Menu
Comportamento

Modelo de Nova Andradina é finalista de prêmio renomado no Brasil

Jhenifer superou várias concorrentes para alcançar a final do concurso

21 novembro 2025 - 15h38
Jovem é finalista de renomado prêmio

A modelo sul-mato-grossense Jhenifer Bianca, de 18 anos, é uma das finalistas do concurso The Look of The Year Brasil 2025, um dos prêmios mais tradicionais e renomados do país no mundo da moda.

No histórico de modelos brasileiras que surgiram através do concurso está nada mais, nada menos que Gisele Bündchen. A etapa final do concurso ocorre em São Paulo.

De Nova Andradina, Jhenifer superou várias concorrentes para alcançar a final do concurso.

A sul-mato-grossense, inclusive, se coloca entre as principais apostas da nova geração de modelos brasileiras.

Sua classificação representa não apenas uma conquista pessoal, mas também o fortalecimento da presença sul-mato-grossense no cenário da moda.

