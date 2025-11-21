Modelo de Nova Andradina é finalista de prêmio renomado no Brasil

A modelo sul-mato-grossense Jhenifer Bianca, de 18 anos, é uma das finalistas do concurso The Look of The Year Brasil 2025, um dos prêmios mais tradicionais e renomados do país no mundo da moda.
No histórico de modelos brasileiras que surgiram através do concurso está nada mais, nada menos que Gisele Bündchen. A etapa final do concurso ocorre em São Paulo.
De Nova Andradina, Jhenifer superou várias concorrentes para alcançar a final do concurso.
A sul-mato-grossense, inclusive, se coloca entre as principais apostas da nova geração de modelos brasileiras.
Sua classificação representa não apenas uma conquista pessoal, mas também o fortalecimento da presença sul-mato-grossense no cenário da moda.Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Polícia
Militar do Exército é preso após esconder simulacro de arma comprado pela Shopee em Campo Grande
Comportamento
'Café com Negócios' aborda gestão, estratégia e vendas na Capital
Comportamento
"Menino de Ponta Porã": Thiaguinho canta Hino Nacional no GP de SP e relembra infância em MS
Comportamento
Sugar Baby ou Daddy? Mulheres puxam crescimento de perfis sugar em MS
Comportamento
Kamisa 10 será participação especial na gravação do novo DVD de Kaio & Gabriel
Cultura
Com balões e rosas, Vinicius Júnior assume namoro com Virgínia: 'V&V'
Comportamento
Kaio & Gabriel gravam segundo DVD em Campo Grande com entrada gratuita
Esportes
'Deixou um grande legado': Fernando foi o símbolo da paixão pelo futsal como treinador
Comportamento
Caramelo tropicAU: 'Doguinho' mais amado do Brasil faz sucessos nas adoções e até na telinha
Comportamento