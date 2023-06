Modelo Lygia Fazio morre após sofrer AVC

A modelo e jornalista Lygia Fazio morreu aos 40 anos, nesta quarta-feira (31), cerca de um mês após sofrer um (AVC) Acidente Vascular Cerebral. A saúde da paulistana já havia sido tema de notícias em 2022, quando ela ficou mais de 100 dias internada devido a problemas decorrentes da aplicação de PMMA no bumbum. A substância, um plástico industrial, é contraindicada por cirurgiões plásticos e está relacionada a problemas de saúde como o AVC.

Lygia precisou se submeter, no ano passado a várias cirurgias para retirar do corpo três quilos de PMMA e silicone industrial, substância de baixo custo e procedência duvidosa que se espalhou pelo organismo dela depois do implante no bumbum. Foram mais de 100 dias de internação.

Ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica do Rio de Janeiro (SBCP-RJ), André Maranhão alerta para os riscos do uso de materiais de origem questionável em procedimentos estéticos, sobretudo o PMMA. “O material não deve ser utilizado para fins estéticos”, adverte.

O produto é permitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) apenas para correções volumétricas no corpo de pessoas que sofreram deformações corporais decorrentes de doenças como a poliomielite.

Segundo a jornalista Meiri Borges, amiga de Lygia Fazio, a “bomba-relógio da vida” da modelo foi a realização de procedimentos clandestinos com material de procedência duvidosa. “Esse produto, que era silicone industrial misturado com PMMA, começou a se espalhar pelo corpo dela, deu infecção, uma bactéria. E por esses três anos ela tentou a cura, tentou tirar essa substância, mas não saiu por inteiro, e isso gerou muitas infecções, muitos problemas”, disse ao G1. Ainda de acordo com Meiri, a paulistana ficou com sequelas na comunicação antes de falecer.

Lygia Fazio deixou dois filhos pequenos, Davi e Thor.

