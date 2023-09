Modelo viraliza ao revelar idade e mostrar permissão para vaga de idoso

Um modelo e influenciador de Florianópolis surpreendeu seguidores ao revelar a idade e mostrar que já possui autorização para estacionar em vaga de idoso. Nil Marino, de 60 anos, diz que ficou surpreso com a repercussão do vídeo, que tem mais de 8,6 milhões de visualizações.

Na publicação, curtida por mais de 460 mil pessoas até a noite de ontem (6), ele aparece sem camisa, em frente a um espelho, segurando o documento.

O vídeo possui mais de 21,5 mil comentários, muitos deles bem humorados, elogiando o modelo. Uma mulher escreveu que "na lei, não consta que tem que aparentar a idade, e sim ter a idade". "Passou na fonte da juventude, foi?", perguntou outra pessoa.

Marino comentou que "não tinha noção dessa repercussão". "São mais de oito milhões de visualizações por causa do cartão de estacionamento de uma pessoa com uma aparência um pouco mais jovem", brincou.

Ele atribui a aparência jovial a uma rotina saudável e sem excessos. "A gente pode se manter num corpo mais jovem diante dos nossos atos, do que a gente come, do que a gente gasta e da nossa mente também. Nos manter numa mente mais calma, com gratidão, com fé", comentou.

Nil Marino completou 60 anos em 12 de agosto deste ano, durante uma viagem em Buenos Aires, na Argentina, após um ano de contagem regressiva para a nova idade. "Foi melhor do que fazer dezoito", comentou.

"Eu sempre gostei de fazer aniversário, sempre gostei de envelhecer. Para ser sincero, nunca escondi idade e, quando foi chegando perto [dos 60 anos], fui ficando com tanta vontade que foi muito melhor do que fazer 18 anos", afirmou. *Com informações do g1.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android

Deixe seu Comentário

Leia Também