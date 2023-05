Momento materno: fotógrafo flagra onça-pintada amamentando filhotes no Pantanal

O fotógrafo Mario Nelson foi surpreendido ao vivenciar um encontro super raro com duas onças-pintadas, uma amamentando seus filhotes, e outra de carícias com sua cria, na Fazenda Caiman, localizada no município de Miranda, região pantaneira de Mato Grosso do Sul.

De acordo com o profissional, os encontros ocorreram em dezembro 2022, mas foi só agora que Mario compartilhou os registros. O primeiro encontro foi com Surya, uma onça-pintada monitorada pela ONG 'Onçafari' desde 2022 e seus filhotes Juba e Jerônimo.

“Semana das mães com essa fofura! Mamãe Surya alimentando seu filhote Jerônimo”, publicou Mario, na rede social da ONG.

O fotógrafo relatou que o momento foi surpreendente e de tirar o folego. "É muito raro conseguir esse tipo de avistamento, quando estão com filhotes, elas são bem ariscas, mas é incrível, esses animais são lindos", relatou.

Mario contou que nas fotos os filhotes estavam com quatro meses de vida. Segundo o biólogo, Bruno Sartori, uma onça-pintada pode ter até três filhotes. "As fêmeas podem ter de 1 a 3 filhotes, e eles acompanham as mães até seus 18 meses".

Surya, Juba e Jerônimo — Foto: Mario Nelson

O especialista ainda explicou que nos primeiros meses de vida os felinos, a amamentação é a principal fonte de alimentação. "Até os 6 meses de idade, a amamentação é a principal alimentação dos filhotes, e a partir dos 6 meses a mãe começa a levar os filhotes para carcaças".

Além de Surya, o fotógrafo flagrou mais uma mamãe onça-pintada, Aroeira e seu filhote. Na imagem compartilhada pelo profissional, é possível ver a fêmea adulta em um momento de carinho com o bebê. "Ela estava em um momento de carinhos com seu filhotinho, mas sempre de olho nos nosso movimentos".

Aroeira também é monitorada pela ONG Onçafari, desde sua primeira aparição em 2020.

Aroeira e um filhote na mata do Pantanal — Foto: Mario Nelson

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também