Momento raro: tatu-canastra é visto em baía na Nhecolândia em MS

O Projeto Tatu-Canastra, desenvolvido pelo ICAS (Instituto de Conservação de Animais Silvestres), publicou registro de rara aparição de um tatu-canastra na Baía das Pedras, localizada na Nhecolândia, distrito de Corumbá.

Nos 13 anos de atuação na região a equipe realizou a captura de 41 indivíduos entre machos e fêmeas. Além de estar em extinção, o animal tem hábitos noturnos, portanto quase nunca é visto. Tanto que as imagens foram captadas quando o bicho buscava refúgio durante a noite.

Não só mostrar ao mundo o maior tatu da espécie, a documentação em fotos e vídeos serve para mapear e comprovar a atuação do projeto no cenário pantaneiro. A preservação consiste não só em proteger o animal em si, mas também em preservar o habitat que requer olhar especial.

O biólogo responsável, Gabriel Massocato, explicou que cada tatu-canastra requer uma área de vida de 25 km², ou seja, aproximadamente 2500 hectares.

Por ser “gigante”, ele escava tocas imensas, e quando estas são abandonadas, tornam-se abrigo para outras 100 espécies de animais já identificadas pelo projeto.

Como foi o caso da mamãe cachorro-do-mato que escondeu seus filhotes em uma delas para protegê-los enquanto caçava durante o dia, relembre aqui.

“A conservação do território e do tatu-canastra não apenas assegura a sobrevivência dessa espécie, mas garante um futuro sustentável para a fauna e flora da região. Por isso, a descoberta de novos indivíduos é motivo de celebração, e atualmente, sete tatus-canastra estão sendo monitorados, cinco por radio transmissores e dois por armadilhas fotográficas”, explicou.

O monitoramento auxilia na avaliação da saúde dos tatus, sendo que o reconhecimento é individual, já que as escamas das carapaças atuam como uma “digital” única para cada tatu e facilitam a identificação do sexo, uma vez que as diferenças físicas entre machos e fêmeas são sutis. *Com informações do portal Primeira Página.

