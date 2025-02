Morre Cacá Diegues, diretor de 'Tieta do Agreste', aos 84 anos

Carla Andréa, com g1

O cineasta Cacá Diegues faleceu na madrugada desta sexta-feira (14), no Rio de Janeiro, aos 84 anos. De acordo com a Clínica São Vicente, onde estava internado, Diegues teve complicações cardiocirculatórias antes de se submeter a uma cirurgia.

O velório ocorrerá neste sábado (15), das 12h às 16h (horário de Brasília), na Academia Brasileira de Letras (ABL), instituição da qual Cacá era imortal. Após a cerimônia, o corpo do cineasta será cremado no Caju.

Nascido em Maceió, em 19 de maio de 1940, Carlos José Fontes Diegues mudou-se para o Rio de Janeiro aos seis anos, onde cresceu e consolidou sua trajetória no cinema.

Ele foi um dos principais nomes do Cinema Novo, movimento que revolucionou a estética e a narrativa do cinema brasileiro, ao lado de cineastas como Glauber Rocha, Leon Hirszman, Paulo Cesar Saraceni e Joaquim Pedro de Andrade.

Com uma carreira marcada por mais de 20 filmes de longa-metragem, Cacá dirigiu obras premiadas como "Xica da Silva" (1976), "Bye Bye Brasil" (1980), "Tieta do Agreste" (1995) e "Deus é Brasileiro" (2003). Seu último filme foi "O Grande Circo Místico" (2018), inspirado no poema de Jorge de Lima.

Em 2012, o cineasta recebeu uma homenagem no Grande Prêmio de Cinema Brasileiro, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, reconhecendo sua importância para a cultura nacional.

Cacá Diegues foi eleito para a cadeira 7 da Academia Brasileira de Letras (ABL) em 2018, sucedendo seu amigo e também cineasta Nelson Pereira dos Santos. A cadeira já foi ocupada por figuras ilustres como Euclides da Cunha e Afrânio Peixoto.

O cineasta deixa quatro filhos, sendo dois do casamento com a cantora Nara Leão, e três netos. Desde 1981, era casado com a produtora de cinema Renata Almeida Magalhães.

