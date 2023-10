MS 46 anos: Estado já foi palco de novelas nacionais de grande sucesso

Há algum tempo, Mato Grosso do Sul tem repercutido na televisão aberta brasileira, e o motivo não é apenas as belezas incomparáveis que o Estado possui, mas também porque ele já foi palco de algumas novelas de grande audiência. No dia em que MS completa exatamente 46 anos de independência, o JD1 Notícias veio te lembrar dos grandes sucessos que o nosso Estado já fez parte.

Diferente do que muitos imaginam, o sucesso de MS nos folhetins da TV brasileira não começou em Pantanal, isso porque, em 2005, o elenco da novela Alma Gêmea gravou algumas cenas no município de Bonito. As filmagens externas da novela aconteceram nos belos cenários naturais de Bonito e região. Entre os passeios escolhidos estão o Rio da Prata, Rio Sucuri, Aquário Natural e claro a famosíssima Gruta do Lago Azul. Uma das cenas mais marcantes aconteceu na Gruta do Lago Azul, a qual a protagonista da novela enxergava uma flor nas águas cristalinas do atrativo.

Além disso, tiveram também os sucessos mais recentes, nos quais a Rede Globo emplacou por dois anos seguidos duas novelas gravadas em terras sul-mato-grossenses, sendo elas: O remake de Pantanal, que estreou em março de 2022 e foi líder de audiência até 7 de outubro, e foi gravada no cenário que leva seu nome, em uma fazenda na terra pantaneira.

Pantanal foi uma novela ambientada no bioma, que abrange boa parte do território de MS. Em 1990, quando exibida originalmente na TV Manchete, a trama de Benedito Ruy Barbosa também realizou suas gravações integralmente na região de Aquidauana. Desse modo, o remake escrito por Bruno Luperi só tomou a decisão de gravar no mesmo lugar.

Atualmente em exibição, Terra e Paixão, que por decisão do autor Walcir Carrasco, também está sendo gravada em Mato Grosso do Sul, mais precisamente entre as cidades de Dourados e Deodápolis, que ficam na região Centro-Sul e Sudeste do Estado. Em "Terra e Paixão", a protagonista Aline (Bárbara Reis) começa uma trajetória para defender seu legado e construir um futuro melhor para si e para sua família. Após o assassinato do marido durante uma tentativa de invasão das terras onde vivem, a professora se torna produtora agrícola sem nunca ter plantado uma semente.

Durante as gravações de ambas as novelas, os famosos sempre tiravam um tempinho para conhecerem e aproveitarem as belezas naturais de Mato Grosso do Sul, e sempre deixaram registrados seus elogios para uma das coisas que MS tem de melhor, o turismo. Esse foi o caso do ator Rainer Cadete, de Terra e Paixão, que conheceu Bonito e a Serra de Bodoquena e se encantou.

Foi uma experiência muito satisfatória porque a galera está bem preparada para receber turistas de todas as regiões de todas as maneiras. O contato com a natureza é surreal de lindo, na verdade nós somos natureza então se sentir fazendo parte de tudo aquilo, de toda aquela biodiversidade e entender a importância de cada serzinho que está ali, desde as plantas até os peixinhos e outros animais é muito legal, é muito rico. Acho que todo mundo tem que conhecer Bonito um dia na vida”, disse.

Tatiana Tibúrcio, que também faz parte do elenco, conheceu o ponto turístico da região e afirmou que a experiência foi incrível. “A experiência que tive em Bonito foi uma das coisas mais lindas e enriquecedoras que já aconteceram na minha vida. Perceber a beleza do nosso país, nessa dimensão, nessa profundidade foi um negócio quase que indescritível”.



Deixe seu Comentário

Leia Também