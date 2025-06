MS abre Semana de Prevenção às Drogas com foco em ciência, juventude e políticas públicas

Com o tema “A Política Pública sobre Drogas na Perspectiva da Ciência e Tecnologias, com Base em Evidências”, foi aberta oficialmente, nesta terça-feira (17), no Bioparque Pantanal, em Campo Grande, a XXVII Semana Nacional, Estadual e Municipal de Políticas de Prevenção às Drogas.

O evento é promovido pelo Conselho Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas (CEAD-MS), vinculado à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS), e reúne autoridades, especialistas e instituições acadêmicas em uma agenda que segue até o fim de junho.

Durante a solenidade de abertura, um dos destaques foi a palestra do Dr. Frederico Duarte Garcia, professor da Faculdade de Medicina da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), que apresentou os avanços da Calixcoca, vacina terapêutica em desenvolvimento para o tratamento da dependência em cocaína e crack.

Segundo o especialista, o imunizante, atualmente em fase de registro na Anvisa, atua bloqueando os efeitos da substância no cérebro e aumenta as chances de sucesso no tratamento de usuários.

“Mesmo que a pessoa recaia, ela não sente os efeitos da droga, o que favorece a continuidade no tratamento e uma vida mais saudável”, explicou Dr. Frederico.

Novas ações em MS

Durante o evento, foram anunciadas iniciativas inovadoras voltadas à prevenção em Mato Grosso do Sul. Entre elas:

Criação do Polo de Estudo, Pesquisa e Avaliação sobre Drogas, com foco em políticas públicas baseadas em evidências;

Anúncio do Observatório Estadual de Informações sobre Drogas, com adesão de universidades como UFMS, UFGD, UEMS, IFMS, UCDB, UNIGRAN e Uniderp;

Lançamento da cartilha “Missão Caça Vape – Uma Aventura pela Saúde”, desenvolvida pela Unigran, voltada à conscientização sobre os riscos do uso de cigarros eletrônicos.

Programação segue até 26 de junho

A semana contará com diversas atividades voltadas à conscientização, educação e participação juvenil. Confira a agenda:

23 de junho (segunda-feira): Oficina sobre a cartilha Missão CaçaVAPE, promovida pelo CEAD-MS e UNIGRAN

Local: Auditório Dr. Vicente Sarubi (Av. Eduardo Elias Zahran, 743)

25 de junho (quarta-feira): Oficina sobre Justiça Restaurativa como estratégia de prevenção ao uso do cigarro eletrônico, com a juíza federal Raquel Domingues do Amaral

Local: Instituto Mirim (Av. Fábio Zahran, 520)

26 de junho (quinta-feira): Painel Protagonismo Juvenil na Prevenção, com participação da UFGD e representantes de Dourados

Local: Rua João Rosa Góes, 1761, Vila Progresso – Dourados/MS

