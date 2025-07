MS Fashion Week une arte e moda em edição especial em Campo Grande

Campo Grande se prepara para receber uma edição especial do MS Fashion Week, nos dias 13 e 14 de novembro, em um novo cenário: a Galeria Mara Dolzan, localizado na Rua Teldo Kasper, 180.

Pela primeira vez, o evento de moda será realizado em um espaço artístico. Entre telas, esculturas e instalações, o público poderá prestigiar desfiles de grandes marcas que são referência na moda sul-mato-grossense e nacional.

A ambientação artística promete agregar ainda mais elegância e encantamento ao evento, que se consolida como um dos principais do setor na região Centro-Oeste.

“Nosso objetivo é entregar uma experiência diferenciada, que surpreenda o público pela atmosfera e pela qualidade das marcas envolvidas. A galeria oferece o cenário perfeito para isso”, destacou o diretor do evento, Flávio KyAnn Kartz.

Com curadoria voltada para o impacto visual, sofisticação e inovação, a edição de novembro promete marcar um novo capítulo na história do MS Fashion Week. Os desfiles terão caráter exclusivo, reforçando o conceito de conexão entre moda e arte.

Mais informações e novidades podem ser acompanhadas pelos perfis oficiais do evento no Instagram: @matogrossodosulfashionweek e @cnfwbrasil.

