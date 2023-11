MS participará pela primeira vez da Campanha "Dia de Doar"

A solidariedade e a generosidade estão no ar! Mato Grosso do Sul se prepara para participar, pela primeira vez, da "Campanha Nacional Dia de Doar", data que surge como contraponto ao consumismo exacerbado da “Black Friday”. Neste ano, o movimento do bem completa 10 anos no Brasil, chamado internacionalmente de "Giving Tuesday” (terça da doação).

O evento acontece geralmente na terça-feira seguinte ao feriado de Ação de Graças norte-americano: o “Thanksgiving”. O Dia de Doar é fruto de corações agradecidos e representa uma oportunidade para cultivar a empatia e compartilhar com aqueles que mais necessitam.

Em 2023 a data escolhida foi o próximo dia 28 de novembro. Coordenada pela Igreja Batista Simples Cidade, a ação será marcada nas redes sociais pela hashtag #diadedoarMS. "Neste dia especial, as doações, que podem ser tanto em dinheiro quanto em insumos e materiais, serão destinadas para gerar um impacto significativo em nossa comunidade, contemplando entidades beneficentes cadastradas tanto da Capital, quanto do interior do Estado. Toda a arrecadação será devidamente registrada e informada ao diretório nacional do Dia de Doar, assegurando transparência e prestação de contas. Uma semente do bem para o florescer das causas nobres do Mato Grosso do Sul", ressaltou a organização.

Este convite solidário é uma oportunidade para todos fazerem a diferença, uma ponte acolhedora e inclusiva reduzindo a distância entre a sociedade e os que vivem as suas margens. "Junte-se a nós no DIA DE DOAR MS, e faça parte desta onda de bondade que visa transformar vidas e fortalecer os laços da filantropia e da ação social', convidou.

Para mais informações sobre como participar, contribuir ou cadastrar sua entidade para ser beneficiada pelo #diadedoarMS, entre em contato com a liderança da Igreja Batista Simples Cidade, através do email [email protected] ou pelo WhatsApp (67) 99936-2325 e embarque nessa jornada inspirada pela gratidão.

