MS Verde: 1,4 mil mudas de árvores são plantadas em reserva ambiental de Dourados

Brenda Leitte, com Gov MS

Sem água não há floresta. E o inverso também é verdade. A empresa Sanesul (Saneamento de Mato Grosso do Sul) tem realizado a restauração de áreas degradadas por meio do plantio de mudas em diversos municípios, uma iniciativa da Gerência de Meio Ambiente – Diretoria de Engenharia e Meio Ambiente da empresa.

Em Dourados, dois projetos da Sanesul, com o apoio do Instituto de Meio Ambiente – IMAM, visam a execução de ações de restauração ecológica, como medida de compensação ambiental pela instalação das obras de esgotamento sanitário. A principal delas é o plantio de mudas de espécies nativas como estratégia para auxiliar na preservação, conservação e manutenção das nascentes situadas no município.

“Ao reintroduzir espécies nativas em áreas degradadas, o plantio de mudas contribui significativamente para a restauração de ecossistemas, aumentando a biodiversidade e restaurando serviços ecossistêmicos essenciais, como a regulação hídrica e a captura de carbono. Além disso, promove a recuperação de solos degradados, reduz a erosão e melhora a qualidade da água”, explica a Bióloga e Supervisora de Ação Socioambiental, Geissianny de Assis.

O Prade (Plano de Recuperação de Área Degradada) foi executado de setembro de 2023 a julho de 2024 em uma área do Parque Natural Municipal do Paragem, onde foram plantadas 1450 mudas de espécies nativas.

O Parque Natural Municipal do Paragem é uma Unidade de Conservação de Proteção Integral que, além de proteger a biodiversidade, tem como objetivo a proteção de áreas úmidas que drenam para o Córrego Paragem.

O córrego Paragem, que dá nome ao Parque, é afluente do córrego Água Boa, tributário do rio Dourados, bacia do Rio Ivinhema.

O segundo projeto em Dourados encontra-se em elaboração: é o plano de recuperação de uma área localizada no Parque Arnulpho Fiovarante.

Juntos, os projetos totalizarão 2,57 há de recomposição vegetal em Dourados.

Outros municípios

Em Eldorado, está em execução a restauração da mata ciliar que corresponde à área de preservação permanente do córrego situado ao fundo da Estação de Tratamento de Esgoto de Eldorado, totalizando 4.500 m2 de recuperação.

A Sanesul também já promoveu a recomposição da vegetação nativa nos municípios de Camapuã (4,43 ha), Figueirão (0,4 ha), Paranhos (0,38 ha) e Três Lagoas (4,45 ha). No total, essas ações juntas equivalem a 10 campos de futebol de áreas restauradas (10,9 ha).

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também