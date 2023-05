Mulher diz que ficou 5 dias sem trocar absorvente por gostar do "cheiro podre"

A influenciadora Ana Lígia Canieto viralizou nesta semana no TikTok após postar um vídeo onde afirma que ficou cinco dias com o mesmo absorvente durante a menstruação, e confessou em outro vídeo que gosta “cheiro da morte”.

A repercussão começou logo após a influencer postar um vídeo no TikTok com a legenda “Quando as pessoas ficam sabendo que eu já fiquei cinco dias sem trocar o absorvente”.

Logo após, Ana publicou outro vídeo, onde explica que usava anticoncepcional há cerca de sete anos, mas parou recentemente, e que o medicamento teve como efeito colateral a diminuição do fluxo menstrual, dando o aspecto de “borra de café” para o seu sangue menstrual, permitindo que ela demorasse tanto tempo para trocar o absorvente.

“Está do jeito que eu gosto. Está um cheiro de peixe, com cadáver, com cheiro da morte […]. É um cheiro misturado e eu gosto. Por isso, eu deixo cinco dias, quatro dias, porque acumula a sujeira”, relatou a influenciadora.

Durante a gravação, ela afirmou que estava já há quatro dias sem trocar o absorvente, e que o cheiro era gostoso. Além disso, ela afirmou que, devido a consistência da menstruação, chegava até mesmo a brincar com ela.

Mulher viraliza no TikTok ao revelar que ficou mais de 5 dias sem trocar o absorvente só por que gosta do cheiro:



"Eu acho que tem um cheiro muito gostoso... Eu gosto daquele cheiro de peixe, cadáv*r". pic.twitter.com/RWbkFP26Jj — POPTime (@siteptbr) May 19, 2023

