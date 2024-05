Mulher faz carreata após divórcio finalmente sair: "Enfim, divorciada! Buzine"

Thalia Marielle passou por todas as fases do processo do divórcio e, finalmente, teve a sentença de decretação do seu pedido. Por isso, ela decidiu fazer uma carreata pelas ruas de Pindamonhangaba, município de São Paulo, para comemorar a decisão.

Em vídeo publicado no Instagram, Thalia mostra seu carro, que foi decorado com balões azuis e frases como “Enfim, divorciada! Buzine”.

Ela ficou bastante feliz com a conquista, gritando e comemorando seu novo posto de recém divorciada. Inclusive, muitas pessoas que estavam na rua festejaram com ela.

Para completar a celebração, Thalia comprou um bolinho com a frase “Enfim, divorciada!”. “É tanta emoção que nem sei expressar”, escreveu a paulista, na legenda da publicação.

Nos comentários, os internautas caíram na risada. “Pela comemoração o livramento foi grande”, escreveu uma usuária. Outra pessoa disse: “Só não fiz isso porque não tinha carro, mas a felicidade era a mesma”. Um terceiro ainda comentou: “É isso aí tem que comemorar mesmo.”

