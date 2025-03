Mulheres que movem a BR-163 em MS: histórias de coragem e superação

Na imensidão da BR-163/MS, uma das principais rodovias que cortam o Mato Grosso do Sul, há mulheres que desafiam padrões e mostram, dia após dia, que competência e dedicação não têm gênero. Elas estão em cargos historicamente ocupados por homens e fazem a diferença no atendimento aos usuários da rodovia.

Elas são mulheres como Aparecida Carla, Regiane dos Santos e Tailine Pinheiro, profissionais da CCR MSVia que, com força e determinação, movem a BR-163/MS e ajudam a tornar a rodovia um lugar mais seguro para todos.

A paixão pela estrada

Aparecida Carla sempre teve uma rotina previsível como motorista de transporte escolar. Por 16 anos, seguiu os mesmos horários, trajetos e rostos familiares. Mas sua vida mudou em julho de 2022, quando ingressou na CCR MSVia como operadora de tráfego, atuando na condução e operação de guincho leve, prestando serviços de socorro mecânico e inspeção de tráfego.

“Quando entrei aqui, eu não tinha nenhuma experiência na área, nem conhecimento sobre caminhões. Mas agarrei essa oportunidade com todas as forças”, conta Carla. O impacto da mudança foi profundo. “Antes era tudo muito igual, agora cada dia é uma nova experiência. O ritmo da rodovia me conquistou. Eu sou apaixonada por isso”.

No entanto, o caminho não foi livre de obstáculos. Se por um lado sempre foi bem recebida pelos colegas e supervisores, por outro também enfrentou preconceito. “O mais surpreendente é que as maiores barreiras vieram de outras mulheres, que duvidavam da minha capacidade. Mas eu sempre fiz meu trabalho com excelência e hoje sou muito feliz aqui. Quero chegar cada vez mais longe.”

Os olhos da rodovia

Regiane dos Santos trilhou uma jornada de evolução dentro da CCR MSVia. Assim como Aparecida Carla começou como operadora de guincho leve e, com esforço e dedicação, foi crescendo dentro da empresa até se tornar Supervisora do CCO (Centro de Controle Operacional), a central que monitora a BR-163/MS com mais de 477 câmeras e auxiliando, junto com seu time, no direcionamento das equipes de resgate e operação.

“No início, foi desafiador. Algumas pessoas se surpreendiam ao ver uma mulher operando um guincho. E saber que depois os usuários elogiavam o meu serviço era uma grande recompensa”, relembra Regiane.

Para ela, a CCR MSVia foi fundamental na construção da sua trajetória. “Sempre fui muito bem amparada. A empresa valoriza a diversidade e o papel da mulher, e isso fez toda a diferença no meu crescimento profissional”.

Hoje, como supervisora, Regiane vê sua história como um exemplo para outras mulheres que pensam em ingressar em carreiras desafiadoras. “Nós podemos chegar onde quisermos. No começo, eu mesma não imaginava onde estaria hoje, mas a CCR reconhece o poder feminino e nos dá oportunidades reais de crescimento.”

Da viatura de resgate à enfermeira líder

Tailine Pinheiro ingressou na CCR MSVia em 2017 como socorrista. Com o tempo, percebeu a necessidade de se aprimorar e tirou a habilitação categoria D para atuar como motorista de viatura de resgate. Mas sua jornada de crescimento não parou por aí.

“Eu sempre quis crescer e contribuir mais. Então, me dediquei aos estudos, fiz faculdade de enfermagem e aproveitei todas as qualificações oferecidas pela empresa”, conta. O esforço valeu a pena: agora, em 2025, Tailine foi promovida a enfermeira líder, um reconhecimento pelo seu empenho e dedicação.

Para ela, a CCR MSVia representa um ambiente seguro para o desenvolvimento profissional das mulheres. “Sempre tive oportunidades aqui, e espero que minha história inspire outras mulheres a acreditarem no próprio potencial e a correrem atrás dos seus sonhos.”

Inspiração para o futuro

As trajetórias de Carla, Regiane e Tailine mostram que as barreiras de gênero estão sendo superadas e que há espaço para mulheres em todas as áreas. Na CCR MSVia, elas encontraram não apenas uma profissão, mas um ambiente que valoriza a diversidade e proporciona oportunidades reais de crescimento.

Neste Mês da Mulher, suas histórias são um lembrete poderoso de que competência e determinação não têm limites. Elas movem a BR-163/MS, e inspiram muitas outras mulheres na sociedade a fazerem o mesmo.

