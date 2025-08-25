Menu
Munhoz & Mariano comandam véspera de feriado em Campo Grande

Dupla sul-mato-grossense se apresenta no Curral 67; programação ainda traz Roberto Carlos, samba, rock e festival gastronômico

25 agosto 2025 - 16h45

Na véspera de feriado, a agenda cultural de Campo Grande está repleta de opções para todos os gostos. Confira:

Segunda-feira (25)

Curral 67 Festival – Munhoz & Mariano: Será no estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês, na Avenida Cônsul Assaf Trad, 4796, a partir das 18h. Terá apresentações de Munhoz & Mariano, Fred e Victor, Jhonny, Brenno & Matheus, com ingresso a partir de R$ 65.

Festival de Hambúrguer do MS: Será durante o Curral 67 Festival, no mesmo local do show de Munhoz & Mariano. Mais de 16 hamburguerias artesanais, churros gourmet e sorvetes com hambúrguer a R$ 35 e porções a R$ 25, com entrada sendo 1 kg de alimento não perecível.

Roberto Carlos – “Eu Ofereço Flores”: No Bosque Expo, na Avenida Cônsul Assaf Trad, 4796, às 21h, com ingressos a partir de R$ 310.

Rock na Segunda: Será no Blues Bar, na Rua 15 de Novembro, 1186, às 20h. Ingressos a R$ 20.

Samba do Trabalhador: Será no Má Donna Bar, na Rua 14 de Julho, 2459, a partir das 18h, com entrada gratuita.

Violada Raiz: Acontecerá no CLC, a partir das 18h.

Terça-feira (26) 

Desfile Cívico-Militar: Na Rua 13 de Maio, às 8h, com entrada gratuita. Atrações: Escolas, instituições civis e militares, associações culturais.

Marcha para Jesus: Tem início às 13h, na Praça do Rádio e contará com a presença da Banda Nacional Disco Praise.

