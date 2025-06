Murilo Huff entra na justiça e pede guarda total do filho com Marília Mendonça

Gabrielly Gonzalez, com Metrópoles atualizado em 23/06/2025 às 16h13

O cantor Murilo Huff acionou a Justiça para obter a guarda total do filho que teve com Marília Mendonça, o menino Leo, de 5 anos. A informação foi revelada pelo portal LeoDias nesta segunda-feira (23).

Desde o falecimento da cantora, em novembro de 2021, a criança vive com a avó materna, Dona Ruth Moreira, em Goiânia, capital de Goiás. Apesar de não residir com o filho, o cantor mantém contato constante com a criança, adaptando sua rotina de compromissos e shows para acompanhá-lo de perto.

O processo foi iniciado em 11 de junho deste ano e tramita em segredo de Justiça, por isso, mais informações não foram divulgadas. O pedido é classificado como tutela provisória.

Até o momento, nem Murilo Huff nem Dona Ruth se manifestaram publicamente sobre o processo.

