Museu do Videogame estreia neste sábado em Shopping da Capital

O Museu do Videogame Itinerante chega a Campo Grande neste sábado (10), no Shopping Bosque dos Ipês, oferecendo uma experiência gratuita que vai além da exposição tradicional. O projeto, considerado o maior museu itinerante de videogames do Brasil, transforma o shopping em um espaço interativo, reunindo consoles históricos, jogos clássicos e atuais, torneios, realidade virtual, palco de dança e atrações para todas as gerações.

A programação diária da temporada inclui torneios em consoles vintage e modernos, experiências tecnológicas e atividades interativas, garantindo que cada visita seja única. Entre os destaques está o Arcade in Concert, no dia 17 de janeiro, que mistura música e videogame em apresentação ao vivo de trilhas sonoras clássicas interpretadas por um músico local.

Outra atração é a participação do vice-campeão mundial de Just Dance, Tiago "Viagonce" Silva, nas seletivas do jogo em Mato Grosso do Sul, reforçando o caráter competitivo e interativo do evento.

O Museu do Videogame Itinerante oferece uma ponte entre passado, presente e futuro dos games, permitindo que os visitantes joguem em consoles históricos e experimentem tecnologias de última geração. A entrada é gratuita.

